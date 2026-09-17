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Ekonomi
AA 17.09.2026 11:06

Sermaye piyasalarına yönelik yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasasına yönelik yanıltıcı paylaşımlara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Sermaye piyasalarına yönelik yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

Başvurular üzerine sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesaplarının sahipleri hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı, 1'inin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bulundukları şehirlerdeki adliyelere sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, 5 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Cezaevinde bulunan şüpheli hakkında ise herhangi bir tedbir uygulanmadı.

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