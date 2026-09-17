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Ekonomi
TRT Haber 17.09.2026 09:59

Merkez Bankası'ndan piyasalara "likidite" güvencesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki son gelişmeleri dikkate alarak Türk lirası likidite yönetimine ilişkin bir dizi önlem kararı aldı. Banka, haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarını artırırken, teminat iskonto oranlarında da düzenlemeye gitti.

Merkez Bankası'ndan piyasalara "likidite" güvencesi

TCMB’den, Türk Lirası Likidite Yönetimine ilişkin yazılı basın duyurusu yapıldı.

Finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, bankanın mevcut likidite imkanlarının gözden geçirildiği belirtildi.

Fonlama miktarı artırılıyor

Söz konusu "likidite yönetimi" adımları kapsamında atılacak adımlar şu şekilde sıralandı;

Piyasa koşulları göz önünde bulundurularak, haftalık repo ihaleleriyle piyasaya sağlanacak fonlama miktarı artırılacak. Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, sistemin mevcut bilanço büyüklükleri gözetilerek güncellenecek. TCMB bünyesindeki piyasalarda uygulanan teminat iskonto oranları, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilerek düşürülecek.

"Gerekirse her türlü ek tedbir alınacak"

Piyasadaki likidite koşullarının yakından izlendiği belirtilen açıklamada, finansal istikrarın korunması noktasında kararlılık mesajı verildi.

TCMB’nin, alınan bu önlemlerin yanı sıra piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, "Gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır." vurgusu yapıldı.

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