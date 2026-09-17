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Ekonomi
TRT Haber 17.09.2026 09:52

Finansal İstikrar Komitesi: Piyasalarda yapısal bir risk bulunmuyor

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı.

Finansal İstikrar Komitesi: Piyasalarda yapısal bir risk bulunmuyor
[AA (Arşiv)]

Hazine ve Maliye Bakanlığından, Finansal İstikrar Komitesi toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, son dönemde piyasalarda gözlenen hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının tespit edildiği kaydedildi.

"Sorun geçici ve yönetilebilir"

Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine dair temel veya yapısal bir riskin söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirler değerlendirilmiş, bu kapsamda gerekli tüm adımlar ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır.

"Piyasa bozucu eylemlere müsamaha gösterilmeyecek"

Kararlaştırılan tedbirlerin öncelikli olarak likidite sıkışıklığının giderilmesine ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı belirtilen açıklamada, piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu tespit edilenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunulan açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz. Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir." ifadeleri kullanıldı.

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