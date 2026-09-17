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TRT Haber 17.09.2026 10:30

AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Milletimizin iradesine düşman olanların ülkemize yaptığı en büyük kötülükler darbelerdir. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı vefatlarının yıl dönümünde, rahmetle anıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, darbelerin her zaman milletin ve devletin düşmanı olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimizin iradesine düşman olanların ülkemize yaptığı en büyük kötülükler darbelerdir. Karanlık bir darbe sonucunda, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 65 yıl önce idama mahkum edildi. Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbeciler ise tarih önünde mahkum edildi. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde, rahmetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

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