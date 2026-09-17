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TRT Haber 17.09.2026 10:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idamlarının 65. yılında Menderes ve bakanlarını andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idamlarının 65. yılında Menderes ve bakanlarını andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilmelerinin 65'inci yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin."

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 65'inci yılı
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 65'inci yılı

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