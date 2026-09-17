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TRT Haber 17.09.2026 10:44

Bakan Gürlek: Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlı olduklarını belirterek, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olay tarihinde görev yapan eski savcılar ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek: Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma hakkında NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, açıklamasında yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlı olduklarını vurguladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığıyla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Bakan Gürlek, dosyadaki gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi:

"Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir."

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma sürecinin hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelendiğini aktararak, "Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

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