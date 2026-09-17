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TRT Haber 17.09.2026 10:10

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, müteveffanın cezaevi koğuş arkadaşları ile olayın meydana geldiği dönemde görev yapan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda; ölümün meydana geldiği dönemde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve müteveffanın iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’un yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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