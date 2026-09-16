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Gündem
AA 16.09.2026 21:42

Bakan Çiftçi'den sürücülere emniyet kemeri çağrısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çocuklarımız okula giderken, ailelerimiz yola çıkarken, bizler direksiyon başına geçtiğimizde ilk hareketimiz emniyet kemerimizi takmak olmalı. Çünkü çocuklar anlatılandan çok gördüklerini öğrenir, güvenli bir gelecek de doğru alışkanlıklarla başlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'den sürücülere emniyet kemeri çağrısı

Bakan Çiftçi, emniyet kemerinin takılması hususunda sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

"Bir kemer, bir hayat" mesajını paylaşan Çiftçi, trafik güvenliğinin yalnızca bir kural meselesi değil, herkesin birbirinin hayatına gösterdiği saygının, üstlendiği sorumluluğun ve sahip olduğu toplumsal bilincin göstergesi olduğunu kaydetti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız okula giderken, ailelerimiz yola çıkarken, bizler direksiyon başına geçtiğimizde ilk hareketimiz emniyet kemerimizi takmak olmalı. Çünkü çocuklar anlatılandan çok gördüklerini öğrenir, güvenli bir gelecek de doğru alışkanlıklarla başlar. İstiyoruz ki emniyet kemeri bir zorunluluk olarak değil, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak görülsün. Evladımızın, annemizin, babamızın, sevdiklerimizin sağ salim yuvasına dönmesi her şeyden kıymetlidir. Tedbir bizden, takdir Cenabıhak'tandır. Kemerimizi takalım, kendimizi, sevdiklerimizi ve geleceğimizi koruyalım."

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