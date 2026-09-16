Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimine tepki

Türkiye, Mekke saldırısına düzenlenen İHA saldırı girişimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz.

Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."