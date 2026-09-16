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Gündem
TRT Haber 16.09.2026 20:22

Duran: İslam dünyasının mukaddes değerine saldırı girişimi ortak vicdanı yaralar

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mekke'yi hedef alan saldırı girişimiyle ilgili, "İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn’e yönelik her türlü saldırı girişimi, hepimizin ortak vicdanını yaralar" ifadelerini kullandı.

Duran: İslam dünyasının mukaddes değerine saldırı girişimi ortak vicdanı yaralar

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırı girişimine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran şunları aktardı:

"Mekke-i Mükerreme’nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum.

İslam dünyasının mukaddes değeri olan Haremeyn-i Şerifeyn’e yönelik her türlü saldırı girişimi, hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme’nin huzur ve güvenliğinin korunması, tüm İslam âlemi için büyük bir hassasiyettir.

Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimine tepki
Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimine tepki

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daima ifade ettiği üzere, İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklıselime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır.

Kardeş Suudi Arabistan’ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Suudi Arabistan: Hava savunma güçleri Mekke hava sahasına girmeye çalışan İHA'yı imha etti
Suudi Arabistan: Hava savunma güçleri Mekke hava sahasına girmeye çalışan İHA'yı imha etti

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