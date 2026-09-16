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Dünya
AA 16.09.2026 20:40

Gazze'de işgalci İsrail'in saldırılarında hasar gören binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Gazze'de İsrail bombardımanında hasar gören binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 21'e ulaşırken, 45 kişi de yaralandı.

Gazze'de işgalci İsrail'in saldırılarında hasar gören binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Abdullah el-Mecdelavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöken binada 11'i çocuk olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin yaralandığını, 35 kişinin ise binanın çökmesi sırasında dışarı çıkmayı başardığını söyledi.

Binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da ekiplerin enkaz altında mahsur kalan kişilere ulaşmak için saatlerce çalışma yürüttüğü, hayatını kaybeden 21 kişinin cenazesinin çıkarılmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralanan 45 kişinin yanı sıra bina ve çevredeki çadırlardan 35 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere nakledildiği bildirildi.

Gazze'de binlerce bina için yıkılma riski uyarısı

Öte yandan Gazze Şeridi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, bölge genelinde yaklaşık 3 bin binanın tehlikeli veya yıkılma riski taşıyan yapılar arasında sınıflandırıldığını açıkladı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi de binanın yerinden edilmiş kişilerin üzerine çökmesinin ardından bölgenin "geri dönüşü olmayan kapsamlı bir insani çöküşe" doğru ilerlediği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında hasar gördükten sonra çöken binalarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle konutlarda meydana gelen geniş çaplı yıkım, barınma imkanlarının yetersiz kalmasına yol açarken, bazı Filistinliler hasarlı ve yıkılma riski bulunan binalarda yaşamak zorunda kalıyor.

Gazze kentinde İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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