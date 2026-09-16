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Dünya
AA 16.09.2026 18:29

Fransa'da yıl başından bu yana 4 bin 900'den fazla restoran iflasını açıkladı

Fransa'da maliyet ve enerji fiyatları artarken, yıl başından bu yana 4 bin 900'den fazla restoranın iflasını açıkladığı belirtildi.

Fransa'da yıl başından bu yana 4 bin 900'den fazla restoran iflasını açıkladı

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa'da maliyetlerde artış ve müşterilerin alım gücünde düşüş yaşanırken, iflas eden restoran işletmelerinin sayısında artış gözlemlendi.

Fransız şirketler hakkında veri derleyen Altares şirketinin verilerine göre, ülkede bu yılın başından bu yana 4 bin 900'den fazla restoran işletmesi iflasını açıkladı. Aynı durumdaki işletmelerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

Yaz aylarında ülkede görülen rekor seviyedeki hava sıcaklıkları, işletmelerin bu süreci tersine çevirmesini sağlayamadı.

"Her gün 25 restoran kapanıyor"

Sektör çalışanları, bir yandan gıda ve et gibi ürünlerin maliyetlerinin, diğer yandan Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle enerji fiyatlarının arttığını kaydetti.

Otelcilik Meslekleri ve Sektörü Birliği Başkanı Thierry Marx, basına yaptığı açıklamada, "Her gün 25 restoran kapanıyor." ifadesini kullandı.

Marx, her gün ayrıca 20 yeni işletmenin açıldığını, ancak bu restoranların ev yemeği yerine daha çok hazır yemek türüne yöneldiğini belirtti.

Restoran sektöründe danışmanlık hizmeti veren Food Service Vision firmasının Yönetici Ortağı Florence Berger, "Eskiden, açılan restoranlar, kapananları telafi ediyordu ve işletme sayısında artış yaşanıyordu. Birkaç aydır, bu artık geçerli değil. Bu eşi benzeri görülmemiş bir değişim." değerlendirmesinde bulundu.

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