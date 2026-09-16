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Dünya
AA 16.09.2026 17:30

Suudi Arabistan, Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısını kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin Mekke çevresinde önlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan, Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısını kınadı

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mekke'nin ilk vahyin indiği yer ve Müslümanların kıblesi olduğu vurgulanarak Husilere tepki gösterildi.

Bunun 27 Temmuz 2017'deki ilk teşebbüsün ardından Mekke'yi hedef alan ikinci girişim olduğu belirtilen açıklamada, Husilerin fırlattığı İHA'nın Suudi Arabistan hava sahasına girmeden hava savunma sistemlerince tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

Uluslararası topluma, Husilerin kutsal mekanlara, sivil ve ekonomik tesislere ve ticari gemilere yönelik saldırı ve tehditlerini kınama çağrısında bulunulan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma konusundaki meşru hakkını bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün saat 18.50 sularında Suudi Arabistan Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit ederek kentin güneyinde engelleyip imha ettiğini duyurmuştu.

Husilerden yalanlama

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise bugün yaptığı açıklamada, Mekke'yi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını söyleyen Seri, kutsal mekanlardan tamamen uzak bir strateji izlediklerini savunmuştu.

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