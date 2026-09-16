Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle mayıstan bu yana 8 bine yakın ek ölüm

Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, ülkede mayıstan bu yana 4 farklı sıcak hava dalgası etkili oldu.

Ülkede en son görülen 27 Temmuz-20 Ağustos’taki sıcak hava dalgasında 79 vilayette fazladan 817 ölüm kayıtlara geçti.

Böylece mayıstan bu yana görülen 4 farklı sıcak hava dalgasında kaydedilen fazladan ölümlerin sayısı 8 bine yaklaştı.

3-22 Temmuz tarihlerindeki bir önceki sıcak hava dalgasında ise bu rakamın 1243 olduğu açıklanmıştı.

Halk Sağlığı Kurumu, sıcak hava dalgalarında gerçekleşen fazladan ölüm sayısını özel bir yöntemle hesaplıyor.

Kurum, fazladan ölüm sayısını, sıcak havaların etkili olduğu dönemde gerçekleşen toplam ölüm sayısından, normal şartlarda beklenen ortalama ölüm sayısını çıkararak elde ediyor.

Ortalama sıcaklık 24,9 dereceye yükseldi

Ülkede fazladan ölüm sayısı hesaplanarak, salgın, sıcak hava dalgaları gibi durumların halkın sağlığı ve ölüm vakaları üzerindeki etkisi ölçülüyor.

Fransa, bu yıl 1900'de sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak temmuzunu yaşamıştı. Temmuzda ortalama sıcaklıklar 24,9 dereceye yükselmişti.

Fransa'da yüzde 70 yağış açığının olduğu temmuz ayı kayıtlara geçen en kurak üçüncü temmuz olmuştu.