Bakan Çiftçi: PKK'nın tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Eskandar Momeni’yi İçişleri Bakanlığında kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile İran arasındaki güvenlik iş birliği; Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK/KCK’nın feshi ve örgütün farklı bölgelerdeki uzantılarının tasfiyesi, PJAK tehdidi ile yeni nesil organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele başlıkları ele alındı.

Bakan Çiftçi, iki ülkenin terör ve sınır aşan suçlarla mücadelede eşgüdüm ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

“PKK’nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz”

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, “Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK/KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte, PKK’nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz.’’ dedi.

Bölge barışı için PKK’nın Suriye ve Irak’ta tasfiye sürecinin çok önemli bir eşik olduğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, PKK’nın İran’daki PJAK yapılanmasının da bu sürece dahil olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Çiftçi, sürece karşı çıkan örgüt üyelerinin İran'a geçerek, örgütün İran içinde daha etkin olabileceği uyarısında bulundu.

“562 organize suç örgütüne yönelik bin 592 operasyon gerçekleştirdik”

Yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tam anlamıyla tesis etmek amacıyla tüm suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Bu kapsamda sadece bu yıl içerisinde toplam 562 organize suç örgütüne yönelik bin 592 operasyon gerçekleştirdik. Bu örgütlerin 78’i gençlerimizi uyuşturucu bataklığına sürüklemek isteyen zehir tacirleridir.” dedi.

“Sınır aşan her türlü suçla mücadelede etkin iş birliğine açığız”

Uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır aşan suçlarla mücadelede Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin önemine değinen Bakan Çiftçi, “Yine sadece 2026 yılında yapılan 38 bin 915 uyuşturucu operasyonunda 32 bin 848 kişi tutuklanmış, 36 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ülkelerimiz, sahip oldukları coğrafi konum itibarıyla, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sınır aşan suç şebekelerinin transit güzergahında yer almaktadır. Bu kapsamda başta uyuşturucu kaçakçılığı ve yeni nesil suç örgütleri ile mücadele olmak üzere sınır aşan her türlü suçla mücadele konusunda Bakanlığınızla etkin bir iş birliğine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İran arasındaki iade ve sınır dışı süreçlerine de değinen Bakan Çiftçi, “Malumları olduğu üzere iade ve sınır dışı konuları ikili iş birliğimizde önemli bir gündem başlığını teşkil etmektedir. Bu konuda, Interpol birimlerimiz arasındaki ilişkinin güçlenmesini ve süreçlerin daha etkili şekilde yürütülmesini önemsiyoruz. Bu anlayışın bir tezahürü olarak dost ve kardeş İran’ın hassasiyetlerine karşı hukukumuzun sınırları dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Biz de İran tarafından gönderilen iade taleplerini titizlikle takip ediyor ve hukuki süreçleri tamamlanan şahısları ivedilikle ülkenize iade ediyoruz. Sizlerin de ülkemizin taleplerini özenle takip ettiğinize inanıyor, devam eden süreçlerin tamamlanması yönündeki değerli katkılarınızı beklediğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.

Düzensiz göçle mücadelede ortak tedbirler ele alındı

Görüşmede düzensiz göçle mücadele konusunda atılabilecek ortak adımlar da ele alındı. Bakan Çiftçi, “Biz düzensiz göçle mücadele politikamızı, kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan, göçmenlerin ülkelerine güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşünü temin eden bütüncül bir sistem üzerine inşa ettik. Biliyoruz ki sizler de doğu sınırınızdan düzensiz göçmenlerin geçişlerinin engellenmesi için tedbirler alıyorsunuz.

Sınırdaki tedbirlerimizi koordineli bir şekilde güçlendirerek maruz kaldığımız düzensiz göç baskısıyla daha efektif bir şekilde mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle insan ticareti şebekeleri ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemizi etkinleştirmemiz ve karşılıklı bilgi değişimini artırmamız gerekiyor. Biz düzensiz göçle mücadele ederken düzenli göçü de destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Momeni’den terörle mücadelede iş birliği mesajı

İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Eskandar Momeni de Türkiye ile İran arasındaki tarihî ilişkiler ile terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Türk devletine ve Türk milletine, bize dayatılan savaşta verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, bu cinayetleri kınamalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. İki ülke ve iki millet arasında tarihî ve köklü ilişkiler vardır. PKK ile siyasi çözüme varmanızdan dolayı tebrik ediyorum.

Destekliyoruz. Türkiye, Irak, İran ve Suriye, köklü bir çözüm için dört ülke olarak el ele vermeli. Silahlar yere bırakılmadan barış olmaz. PKK, PJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını yere bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye’nin güvenliği İran’ın güvenliğidir; İran’ın güvenliği de Türkiye’nin güvenliğidir. İş birliğimiz gelişmelidir. Başta uyuşturucuyla ilgili suçlar olmak üzere mahkemeye varmadan suçluların iadesi konusunda iş birliğimizi artırmalıyız. İş birliğine açığız. Interpol iş birliği, kaçakçılık ve terör gibi konularda iş birliğimizin kapsamını ve suçluların iade süreçlerini artırmalıyız. Sınır güvenliği önemlidir. Yasa dışı düzensiz göçe karşı iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye-İran sınırında insan kaçakçılığı çetelerine karşı iş birliğine hazırız.” dedi.