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Eğitim
TRT SPOR 16.09.2026 16:45

2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak

ÖSYM, 2026-YKS sonuçlarına göre üniversitelerin boş kalan kontenjanları için ek yerleştirme tercihlerini almaya başlayacak. Adaylar, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için boş kontenjan bulunan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.

2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Yarın saat 16.00'da başlayacak 2026-YKS ek yerleştirme tercih işlemleri, 21 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacak.

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların, ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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