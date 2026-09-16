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Dünya
AA 16.09.2026 21:55

Pakistan, savaş gemilerinin çarpışması nedeniyle Hindistan'a nota verdi

Pakistan'ın, savaş gemisine ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) Hindistan Deniz Kuvvetlerine ait bir geminin tehlikeli manevralar yaparak çarptığı gerekçesiyle Yeni Delhi'ye protesto notası verdiği bildirildi.

Pakistan, savaş gemilerinin çarpışması nedeniyle Hindistan'a nota verdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından iki ülkeye ait gemilerin dün Umman Denizi'nde çarpışmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hint donanmasına ait geminin söz konusu eylemi nedeniyle Hindistan'ın İslamabad maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrılarak olayın "şiddetle protesto edildiği" ifade edildi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin "SEASPARK-26" adlı iki yılda bir düzenlenen tatbikatı sırasında Pakistan'ın MEB'inde Hint donanmasına ait bir geminin, Pakistan savaş gemisine tehlikeli şekilde yaklaşarak agresif manevralar yaptığı belirtilen açıklamada, iki gemi arasında temas yaşandığı kaydedildi.

Maslahatgüzardan, Pakistan'ın bu "saldırgan eylemi" kesin bir dille reddettiğinin Yeni Delhi yönetimine iletilmesinin istendiği aktarılan açıklamada, "Hindistan tarafı, uluslararası hukuka ve özellikle denizdeki olayları önlemeyi amaçlayan ikili anlaşmalara sıkı sıkıya uymaya çağrılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Hindistan da savaş gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a protesto iletmişti

Hindistan Dışişleri Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, iki ülkeye ait savaş gemilerinin dün Umman Denizi'nde çarpıştığı belirtilmişti.

Pakistan donanma birliklerinin "kabul edilemez ve profesyonellikten uzak tutumunun" Hindistan gemisiyle çarpışmaya yol açtığı değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada, Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarının Hindistan Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ve kendisine protesto iletildiği ifade edilmişti.

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