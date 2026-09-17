Hafif Sağanak Yağışlı 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.09.2026 09:11

TİGEM 17 safkan Arap koşu tayı satışı yapacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak.

TİGEM 17 safkan Arap koşu tayı satışı yapacak

İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 10 dişi ve 7 erkek safkan Arap koşu tayının satışı, elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek. 28 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek ihale, "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" internet adresinde yapılacak.

Müşteriler, tayların özelliklerine TİGEM'in internet sayfasından veya sisteme kaydolarak Elektronik Satış Platformu'ndan ulaşabilecek. Taylar, ihale tarihinden bir hafta önce başlamak üzere ihale gününe kadar işletmede görülebilecek.

e-Tay Satış Platformu üzerinden ihaleye katılmak isteyen müşterilerin, sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen sürede eksiksiz tamamlaması, TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.

ETİKETLER
TİGEM
Sıradaki Haber
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:44
İletişim Başkanı Duran: Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum
10:45
AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır
10:28
Ukrayna: Rus ordusu bu gece 157 SİHA ve 16 füze ile saldırı düzenledi
10:18
Küresel piyasalar Fed kararını fiyatlıyor
10:30
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı
10:04
Altın fiyatlarında son durum
İşgalci İsrail, Harem-i İbrahim Camii'ni yeniden ibadete kapatıyor
İşgalci İsrail, Harem-i İbrahim Camii'ni yeniden ibadete kapatıyor
FOTO FOKUS
Başkentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
Başkentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ