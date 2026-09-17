Kanada, İngiltere öncülüğündeki Ortak Sefer Gücü'ne katılmak üzere başvuru yaptı

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere'yi ziyaret eden Carney, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki savunma işbirliğini ele aldı.

Kanada'nın, Ortak Sefer Gücü'ne katılmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıklayan Carney, İngiltere'nin bu girişime verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Kanada'nın temmuz ayında gözlemci olarak katıldığı Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP) adlı yeni nesil savaş uçağı projesini de görüşen iki lider, yapay zekanın sunduğu fırsatlar ve oluşturduğu riskleri de istişare etti.

İngiltere'nin öncülüğünde kurulan ve çok uluslu askeri güç olarak bilinen Ortak Sefer Gücü'nde Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç ve İsveç yer alıyor.