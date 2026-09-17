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Dünya
AA 17.09.2026 09:32

ABD, Çin ile yapay zekanın "ortak risklerini" görüşmeye açık olduğunu açıkladı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin ile yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği "ortak riskleri" ele almaya açık olduğunu belirtti.

ABD, Çin ile yapay zekanın "ortak risklerini" görüşmeye açık olduğunu açıkladı

Bessent, Axios'a Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile hafta sonu yapılması planlanan ek görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin yapay zeka alanında "lider konumunu koruduğunu" belirten Bessent, "Ortak risklerin önlenmesi ve sistemimizin birbirinden ayrışmasının engellenmesi konusunda görüşmelere açığız." ifadesini kullandı.

Bessent, görüşmelerde hem açık hem de kapalı kaynaklı yapay zeka modellerinin ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

Ayrıca, üst düzey bir yetkili de Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in yönetimin Çin'le ilişkilerinde öne çıkan isimler olduğunu belirterek, Bessent'in yapay zeka konusundaki görüşmelere dahil olmasının "mantıklı" olduğuna işaret etti.

Konuya aşina kaynakların aktardığına göre, New York'ta düzenlenecek toplantılarda yapay zeka, ticaret, nadir toprak elementleri ve diğer ekonomik konular ele alınacak.

Saatler sürmesi öngörülen görüşmelerde, gündemin farklı konularda kapsamlı müzakerelere imkan tanıyacak şekilde esnek tutulacağını belirten kaynaklar, temasların pazartesi gününe kadar devam edebileceğini aktardı.

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