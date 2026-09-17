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Ekonomi
TRT Haber 17.09.2026 09:59

SPK: Gelişmeler takip edilmektedir, kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır

SPK'dan yapılan açıklamada, "Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır" ifadeleri yer aldı.

SPK: Gelişmeler takip edilmektedir, kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tarafından yapılan açıklamada sermaye piyasasında son dönemde yaşanan gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, bir dizi tedbirlerin alındığı ve bu tedbirlerin kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır."

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