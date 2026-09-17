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Dünya
AA 17.09.2026 09:53

Kuzey Kore UAEA'nın "nükleerden arınma" çağrılarını reddetti

Kuzey Kore, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) toplantılarında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için yapılan çağrıları reddederek, ülkenin nükleer silah konusundaki duruşunun "net" olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore UAEA'nın "nükleerden arınma" çağrılarını reddetti

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, UAEA toplantılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

UAEA toplantısında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için yapılan çağrıları "şaşırtıcı ve olağan mutlak gürültü" olarak nitelendirerek reddeden Kim, şu ifadeleri kullandı:

"UAEA ve Batı, ne kadar çaresizce periyodik toplantılar düzenleyip önceden belirlenmiş bir senaryoya göre nükleer silahsızlanma hakkında konuşsalar da Kuzey Kore'nin devletin yüce çıkarlarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alma iradesi ve kabiliyeti üzerinde hiçbir etki yaratamazlar."

Kim, Kuzey Kore'nin nükleer silahlar konusundaki duruşunun "net ve hiçbir şekilde geri döndürülemez" olduğunu belirterek, "Kuzey Kore'nin nükleer konumunun fiziksel ve hukuki olarak kalıcı bir şekilde yerleşmiş olduğu gerçeklik, en ufak bir şekilde bile değişemez. Hiç kimse ve hiçbir şey, Kuzey Kore'nin gücünde ve konumundaki hayati değişiklikleri asla tersine çeviremez ve gelecekte de bunları engelleyemez." görüşünü paylaştı.

Güney Kore açıklamaları "not etti"

Öte yandan Güney Kore Birleşme Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kim'in bu ifadelerinin "not edildiği" belirtilen açıklamada, bunun "olası bir zirvede nükleer silahsızlanmanın gündem dışı olduğunu Washington’a açıkça belirtme girişimi" olduğu kaydedildi.

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