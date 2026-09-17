İran Devrim Muhafızları: ABD'nin yanlış hesaplarına güçlü şekilde karşılık verilecek

İran devlet televizyonuna göre, Basra Körfezi'ndeki İran adalarına ziyarette bulunan Keremi, ABD ile devam eden gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Keremi, "İran Silahlı Kuvvetleri, sahada düşmanın (ABD'nin) her türlü yanlış hesaplamasına güçlü bir şekilde karşılık verecektir." ifadesini kullandı.

"ABD'ye güvenmiyoruz"

Öte yandan, dün İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, "ABD’ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.