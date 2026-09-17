Esad rejiminden kaçan Suriyeli, duvar örerek sakladığı kütüphanesine yıllar sonra kavuştu

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Suriyeli yaşlı adam, Ekim 2011'de devrik rejimden kaçarak Kuveyt'e gitmeden önce Humus'taki evinde yer alan kitaplarını korumak için kütüphaneyi duvar örerek kapattı.
Devrimin ardından yaklaşık 15 yıl sonra vatanına dönen Suriyeli, duvarla örerek korumayı başardığı kütüphanesine yeniden kavuştu.
Kanlı Esad rejiminden korumak için duvarın arkasına gizlediği kütüphanesine yıllar sonra kavuştu.— TRT HABER (@trthaber) September 17, 2026
????Suriye pic.twitter.com/kHSsmQfp3b
Suriyeli adamın, duvarı yıkarak kitaplarına yeniden kavuştuğu anın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Görüntülerde, saklı kalan kütüphanedeki yüzlerce kitabın hiçbir zarar görmediği, nem ve tahribattan etkilenmeden ilk günkü halini koruduğu görüldü.
Suriye'de 2011'de başlayan gösterilerin ardından milyonlarca insan Esad rejiminin saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştı.