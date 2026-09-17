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TRT Haber 17.09.2026 11:45

20 ilde "yeni nesil" organize suç örgütlerine operasyon: 178 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. "Yeni nesil" olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

20 ilde "yeni nesil" organize suç örgütlerine operasyon: 178 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Anadolu Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yurt içi ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bülten kararı olan kişilerin yaptığı silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi amacıyla düğmeye basıldı. "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları belirlenen 12 ayrı "yeni nesil" organize suç örgütü mensuplarına yönelik 14 Eylül'de İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda ilk aşamada 155, devamındaki çalışmalarda ise toplam 178 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda suç unsurları ele geçirildi

Şüphelilerin ikamet ve eylem adreslerinde yapılan aramalarda; 1 otomatik tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, 207 adet çeşitli ebatlarda fişek, yaklaşık 122 gram narkotik madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 178 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında bugün adli makamlara sevk edildi.

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