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Ekonomi
TRT Haber 17.09.2026 15:38

BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarına yönelik karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), halka açık bankaların 16 Eylül'den sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi sayılmamasına karar verdi.

BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarına yönelik karar

BDDK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun bugünkü toplantısında, 17 Eylül tarihli ve "E-24049440-045.01-203166" sayılı yazı incelendi.

İnceleme sonucunda alınan Kurul kararına göre, payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nda işlem gören halka açık bankaların 16 Eylül'den sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, 31 Aralık'a kadar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.

Söz konusu hisseler ayrıca, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmeyecek.

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