Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.09.2026 12:52

Halk sağlığını tehlikeye atan 838 kilogram süt ürünü imha edildi

Ankara'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, halk sağlığını tehlikeye düşüren 838 kilogram süt ve süt ürünü ele geçirildi. Ekipler buldukları ürünleri imha etti.

Halk sağlığını tehlikeye atan 838 kilogram süt ürünü imha edildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu A.A'nın iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan niteliği değiştirilmiş 838 kilogram süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edilirken, konu hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Başkentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok
13:32
Alman mahkemesi, Meta’yı platformlarındaki "dolandırıcılık amaçlı reklamlar"dan sorumlu tuttu
13:28
9 organize suç örgütüne operasyon: 76 gözaltı
13:20
Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
13:12
TÜRKSAT 7A uydusunda çalışmalar son aşamada
13:10
BM: ABD'nin İran'da savaş suçu işlediğine yönelik makul gerekçeler var
Saksılarda yetişen ağaçları sabırla sanat eserine dönüştürüyorlar
Saksılarda yetişen ağaçları sabırla sanat eserine dönüştürüyorlar
FOTO FOKUS
Başkentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
Başkentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ