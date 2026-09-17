Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.09.2026 08:35

Süper Lig'de 6. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Trabzonspor-Galatasaray derbisi ise, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Süper Lig'de 6. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde Trabzonspor-Galatasaray derbi mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Cuma

20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor

Cumartesi

17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor 

17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK 

20.00 Trabzonspor-Galatasaray 

20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği 

Pazar

17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor 

17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor 

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş 

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor 

ETİKETLER
Süper Lig
Sıradaki Haber
Sivas'ta kaybolan 11 bebeğin annesi, babası ve 4 akrabası tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:12
TİGEM 17 safkan Arap koşu tayı satışı yapacak
09:08
Başkentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
08:03
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
08:11
ABD, BM Genel Kurulu’na katılması planlanan Mahmud Abbas’ın vize talebini reddetti
07:42
NASA uzay aracı Ay'da devasa yeni bir krater keşfetti
07:39
Uydular, Grönland ve Antarktika'nın 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybettiğini gösterdi
Meteorolojiden 12 il için "sarı" kodlu uyarı
Meteorolojiden 12 il için "sarı" kodlu uyarı
FOTO FOKUS
HÜRKUŞ-II gökyüzünde son testini verdi
HÜRKUŞ-II gökyüzünde son testini verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ