Süper Lig'de 6. hafta yarın başlıyor: İşte maç programı

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde Trabzonspor-Galatasaray derbi mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK
20.00 Trabzonspor-Galatasaray
20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor