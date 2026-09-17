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Türkiye
TRT Haber 17.09.2026 06:12

12 il için sarı uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji, aralarında Ankara, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli’nin de bulunduğu bazı iller için sağanak uyarısında bulundu. Sağanağın etkili olması beklenirken sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

12 il için sarı uyarı: Sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Sarı uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Muğla, Antalya'nın batısı, Isparta, Burdur, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Üç büyük ilde hava durumu

Ankara'da havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul için havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

İzmir'de ise havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

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