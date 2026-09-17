Snapchat gençlere günlük süre sınırı getirmeye hazırlanıyor

Snap CEO'su Evan Spiegel, genç kullanıcıların uygulamada geçirebileceği azami süreyi belirlemenin sektör için önemli bir ileri adım olabileceğini ifade etti.

Açıklama, Snap'in Apple iPhone ve Mac cihazlarına bağlanabileceğini belirttiği yeni Specs gözlükleri için bir dizi yeni özellik duyurduğu sırada geldi.

Meta, ABD eyaletleriyle yaptığı son yasal anlaşmanın parçası olarak kabul ettiği platform değişikliklerine diğer sosyal medya şirketlerinin de katılmasını istiyor.

Instagram ve Facebook'un çatı şirketi Meta, genç kullanıcılar için uygulamalarını kasıtlı olarak bağımlılık yapıcı şekilde tasarlamakla suçlayan ABD eyaletlerinin başsavcılarının iddialarıyla karşı karşıyaydı.

Şirket, 12,7 milyar dolar ödemeyi ve okul saatlerinde sessize alınan bildirimler, gece saatlerindeki kısıtlamalar ve diğer önlemlerin yanı sıra platformları genelinde genç kullanıcılar için varsayılan olarak iki saatlik günlük sınır uygulamayı kabul etti.

Spiegel, bunun sektör standartlarını belirleme açısından sektörde önemli bir ileri adım olduğunu düşündüğünü ve bunun genel olarak faydalı olacağına inandığını söyledi ve şartları çok dikkatli bir şekilde incelediklerini ekledi.

Meta, ağustos ayındaki anlaşmanın bir parçası olarak YouTube ve TikTok'un da aynı yolu izlemesi durumunda daha katı süre sınırları uygulayacağını ve ek 5,3 milyar dolar ödeyeceğini açıklamıştı. 10 yıllık bir süre zarfında ödenecek olan bu anlaşmada şirket herhangi bir suçlamayı kabul etmedi.

Geçen ay bir Meta sözcüsü, Snap'in de benzer platform değişiklikleri yapmasını umut ettiğini belirtmişti.

Şirketler çok sayıda dava ile karşı karşıya

Meta, YouTube, TikTok ve Snap, uygulamalarının gençlerin ruh sağlığı krizinin doğmasına yardımcı olduğunu öne süren çok sayıda dava ile karşı karşıya kaldı. Snap ayrıca yasadışı uyuşturucu satışına zemin hazırlamakla suçlandı.

Varsayılan bir süre sınırı fikri sorulduğunda Spiegel, bunun uygulamaya istekli olabilecekleri harika bir örnek olduğunu belirtti.

Ancak Spiegel, Snap'in ne zaman harekete geçebileceğine dair bir zaman çizelgesi vermedi.

Bunu kendi içlerinde konuştuklarını aktaran Spiegel, bugün paylaşacak başka bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Snap Spiegel, ebeveynlerin gençlerinin Snapchat'i nasıl kullandığının bazı yönlerini takip etmesine olanak tanıyan Aile Merkezi özelliği aracılığıyla araçlar sunduklarına dikkat çekti.

Spiegel, çözümün nasıl bir parçası olabileceklerini anlamak istediklerini ekledi.

YouTube'un çatı şirketi Google, Meta'nın anlaşmasındaki önlemleri uygulamayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı. TikTok ise BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.