Trump: Umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, bir etkinliğe katılmak üzere gittiği Kuzey Carolina eyaletinde uçaktan inişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendileriyle "doğrudan" temas kurduğunu dile getiren Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi.

Trump, ABD'nin savaşın hangi aşamasında olduğu sorusuna, "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz." yanıtını verdi.

"İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diye konuşan Trump, İran'dan doğrudan mı yoksa aracılar üzerinden mi haber aldığının sorulması üzerine, "doğrudan haber aldığını" kaydetti.