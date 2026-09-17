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Dünya
The Guardian 17.09.2026 00:36

Michelin yıldızlı restorana karıncalı tatlı için para cezası

Güney Kore mahkemesi, ünlü bir restoranda yasaklı olmasına rağmen tatlıların üzerine karınca koyarak servis eden işletme ve yöneticisine para cezası kesti.

Michelin yıldızlı restorana karıncalı tatlı için para cezası

Seul'ün lüks Gangnam semtindeki Evett restoranı, Nisan 2021'den Ocak 2025'e kadar posta yoluyla ABD ve Tayland'dan kurutulmuş karınca ithal etti.

Restoran, geleneksel bir Kore pirinç içeceği olan sikhye ile yapılan sorbenin üzerine üç ila beş adet karınca ekleyerek bu ürünü menüsünde sundu. Yapılan hesaplamalara göre bu tatlı 12 binden fazla müşteriye servis edildi ve yaklaşık 120 milyon won gelir elde edildi.

Avukatlar müşterilerin sadece yüzde altmışının karınca sosunu kabul ettiğini savunsa da, gıda bakanlığı blog yazıları ve sosyal medya paylaşımları üzerindeki incelemelerinin ardından soruşturma başlattı.

Mahkemeden ağır metal ve reklam vurgusu

Seul Batı Bölge Mahkemesi Hakimi Lee Se-chang, suçun kesinlikle hafif olmadığını vurguladı. Kararda; yemeklerin uzun süre satılması, restoranın bu ürünle reklam yapması ve karıncalarda izin verilen seviyelerin üzerinde ağır metal tespit edilmesi etkili oldu.

Savcılık genel müdür için bir yıl hapis cezası talep etse de, sanıkların suçu kabul etmesi, genel müdürün sabıkasız olması ve restoranın artık karınca kullanmaması hafifletici neden olarak değerlendirildi.

Ülkedeki yasal düzenlemeler ne söylüyor?

Güney Kore gıda güvenliği yasalarına göre yalnızca çekirge, un kurdu ve ipekböceği pupası dahil on böcek türü gıda maddesi olarak onaylanmış durumda. Onaylanmayan böcekler için bakanlıktan geçici izin alınması gerekirken, restoranın bu adımı atmadığı belirlendi.

Yasal sorumluluğun şirketi işleten kişiye düşmesi nedeniyle Avustralyalı şef Joseph Lidgerwood cezadan muaf tutulurken, şirketin kayıtlı genel müdürü olan eşi Ginny Kim ve işletmeci şirket para cezasına çarptırıldı.

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