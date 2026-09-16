Kolombiya'da kaybolan uçakta Türk iş insanı ve 4 yolcu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı de la Espriella, sosyal medya hesabından, Türk iş insanı Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın, 13 Eylül'de telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmasına ilişkin paylaşım yaptı.

De la Espriella, "Büyük bir üzüntü ve derin bir acıyla, HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın bulunduğunu ülkemize teyit ediyorum. Ne yazık ki yetkililer, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu doğruladı" ifadesini kullandı.

De la Espriella, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısını karşısında, derin bir saygıyla yaslarına ortak oluyor, Yüce Allah'tan evlerine teselli, huzur ve dayanma gücü vermesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Uçağa zorlu arazi koşullarında 3 gün sonra ulaşılmıştı

Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak, 13 Eylül Pazar günü yerel saatle 09.23'te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmuştu.

Uçağın Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı ve uçakta Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiyalı uyruklu yolcunun da bulunduğu belirtilmişti.

Kolombiyalı arama kurtarma ekipleri, uçağın yerinin tespit edilmesinden yaklaşık 3 gün sonra, zorlu arazi koşullarının hakim olduğu bölgede enkaza karadan ulaşmıştı.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin fit yükseklikteki dağlık alana düştüğünü belirlemişti. Uçağın kaybolmasının ardından bölgedeki acil durum radyo vericisinin (ELT) de devreye girdiği aktarılmıştı.

Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlanmış ancak arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmamıştı.

Bunun üzerine ekipler, zorlu arazi koşullarında yaptıkları yürüyüşün ardından enkaz bölgesine üç gün sonra karadan ulaşmıştı.