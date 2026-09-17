Atlantik'te son 60 yılın en uzun kasırgasız dönemi yaşanıyor

ABD medyasına yansıyan ve hava uzmanlarının güncel açıklamalarına dayandırılan haberlerde, Atlantik Okyanusu'nda uzun süre herhangi bir kasırga yaşanmadığına vurgu yapıldı.

Uzmanlar, 1 Haziran'da başlayan kasırga sezonunda normal şartlarda Atlantik kasırgalarının yoğun olmasını beklenirken, bu yıl şu ana kadar hiçbir kasırganın gerçekleşmediğine dikkati çekti.

Söz konusu durumun, 1966'dan sonraki en uzun "kasırga görülmeyen süre" olarak kayıtlara geçtiğini belirten meteorologlar, bu durumun birçok faktöre bağlı olabileceğini kaydetti.

El Nino önemli bir sebep

Uzmanlara göre en önemli nedenlerden biri, Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklığının normalden fazla artmasıyla oluşan ve rekor düzeylere ulaştığı bilinen El Nino’nun, Atlantik’te kasırgaların gelişmesini önleyen güçlü rüzgarları oluşturması.

Ayrıca Afrika’nın Sahra Çölü’nden gelen tozla birlikte görülen kuru hava, kasırgaların daha güçlü hale gelmesi için ihtiyaç duydukları nemden mahrum kalmasına yol açıyor.

Kasırga uzmanı Michael Lowry’ye göre bu yıl Atlantik’te atmosferin daha kararlı hale gelerek havanın yükselmesini ve dikey hareketlerini zorlaştırması da kasırgaların oluşumunu engelledi.

Uzmanlar, bu yıl Atlantik’te alt ve üst atmosfer arasındaki sıcaklık farkının 1940’tan bu yana en düşük ikinci seviyede olmasının, kasırgaların yılın ilerleyen aylarına kaymasına ve bu kaymanın normalden daha yıkıcı kasırgalara sebep olabileceği uyarısında da bulundu.

ABD'de 1 Haziran ile 30 Kasım arasını kapsayan dönem kasırga sezonu olarak kabul ediliyor.

Kayıtların tutulmaya başlandığı son 175 yılda Atlantik Okyanusu'ndaki kasırga sezonunda kasırga yaşanmayan yıllar 1907 ve 1914 oldu.