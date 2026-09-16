Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Canar yaşamını yitirdi

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, dün Ankara'da 81 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Canar için taziye mesajı yayımladı.

DT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devlet Tiyatrolarının usta ismi, hocamız Münir Canar'ı kaybettik. ​Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar'ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi. Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı. Değerli üstadımız Münir Canar'ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, hatırası daim olsun. ​Seni çok özleyeceğiz."

Tiyatroya adanan hayat

Münir Canar, 1967'de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmaya başladı.

Canar, uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları çatısı altında pek çok tiyatro oyununda sahne aldı ve yönetmenlik yaptı.

Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde rol alan Canar, özellikle Kaynanalar dizisindeki "Katip Kerim" rolü ve Oflu Hoca'nın Şifresi 2 gibi yapımlarla tanındı.

Merhum tiyatro sanatçısı Salih Canar'ın oğlu olan sanatçı, 81 yaşında dün Ankara'da hayatını kaybetti.