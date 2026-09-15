78. Emmy Ödülleri'ne "Widow's Bay" ve Matthew Rhys damga vurdu

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden Matthew Rhys, aynı yıl içinde iki farklı başrol kategorisinde ödül kazanan ilk erkek oyuncu olarak tarihe geçti.

Rhys, "Widow's Bay" ve "The Beast in Me" dizilerindeki rolleriyle bu başarıya ulaştı. Ayrıca daha önce "The Americans" ile kazandığı drama dalındaki ödülle birlikte, her üç türde de başrol ödülü kazanan ilk sanatçı oldu.

Diğer önemli kazananlar ve öne çıkan başlıklar

"Hacks" dizisindeki performansıyla komedi dalında üst üste beşinci kez en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Jean Smart, dizisinin her sezonunda bu kategoride kazanan ilk kadın oyuncu oldu.

En çok adaylıkla geceye giren "The Pitt", en iyi drama dizisi ve başrol oyuncusu Noah Wyle ile iki ödül kazandı. Bilim kurgu dizisi "Pluribus" ise Rhea Seehorn'a en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırırken, en iyi senaryo ödülünün de sahibi oldu.

En iyi mini dizi ödülü "DTF St. Louis"ye giderken; yardımcı oyuncu ödülleri "Widow's Bay", "The Diplomat" ve "Task" yapımlarına gitti.

Duygusal anlar ve anma törenleri

Tören, sektörde bu yıl kaybedilen önemli isimler için düzenlenen duygusal anlara sahne oldu. Sally Field, hayatını kaybeden müzik ve sinema ikonu Dolly Parton'a duygu dolu bir saygı duruşunda bulunurken, ardından Reba McEntire sanatçının "Appalachian Memories" şarkısını seslendirdi.

Ayrıca komedi dünyasının unutulmaz ismi Catherine O'Hara, ekrandaki çocukları rolündeki Macaulay Culkin, Annie Murphy ve Dan Levy tarafından anıldı.

Gecenin dikkat çeken diğer anları arasında, son bölümü bu yıl yayınlanan "The Late Show with Stephen Colbert"in varyete dizisi ödülünü alması yer aldı. Canlı yayın planlanandan üç dakika önce sona erdi.