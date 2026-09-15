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Dünya
CNN International 15.09.2026 07:08

Trump: Yapay zeka alarmları sahtekarlık

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın son teknoloji modelleri üzerinde daha fazla hükümet düzenlemesi yapılması yönündeki çağrıları reddetti. "Yapay zeka alarmları sahtekarlık" diyen Trump, "tek güvenlik önlemi güçlü ve akıllı bir başkan. ABD'de bu fazlasıyla var" dedi.

Trump: Yapay zeka alarmları sahtekarlık

Trump, yapay zekayı alt etmek için bir komplo kurulduğunu öne sürdü ve modellerin kontrolden çıkmasını önlemek için kendi gözetiminin tek başına yeterli olduğunu iddia etti.

Endişeleri "Aldatmaca" olarak nitelendiren Trump, bu teknolojiyi "küresel ısınma aldatmacası"na ve seçim kampanyası ile Rus hükümeti arasındaki olası bağların soruşturulmasına benzetti.

Trump, hafta sonu gazetecilere yapay zekayı şahsen kullandığını söylerken, danışmanları bunun çoğunlukla sosyal medya sayfalarında paylaşılacak görseller üretmekle sınırlı olduğunu belirtiyor.

Beyaz Saray yetkilileri endişeli

Aralarında Başkan Yardımcısı JD Vance'in de bulunduğu yönetim içindeki diğer kişiler, aralarında Anthropic Üst Yöneticisi Dario Amodei'nin de bulunduğu yöneticileri daha fazla hükümet denetimi talep etmeye yönlendiren motivasyonlardan duydukları kuşku dile getirdiler.

Bazı Beyaz Saray yetkilileri bile özel olarak Trump'ın yapay zekanın tehlikelerine karşı bariz bir kayıtsızlık duymasından endişe duyduklarını ifade ediyor.

Sık sık yapay zeka tarafından üretilmiş kendi görsellerini ve videolarını paylaştığı Truth Social'da yazan Trump, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu tek kontrol veya "güvenlik önleminin" güçlü ve akıllı bir başkan olduğunu ve ABD'de bunun fazlasıyla bulunduğunu ifade etti.

Yönetimin yapay zeka şirketlerinin "kötü veya potansiyel olarak kötü şeyler" yapmasını halihazırda engellediğini söyleyen Trump, Amodei'yi de "şimdi mükemmel bir melek gibi davranmakla" suçladı.

Trump uzun süredir yapay zekanın faydalarını savunuyor ve birçok sektör lideri, açılış fonu ve Beyaz Saray'da inşa ettiği balo salonu dahil olmak üzere öncelikli projelerinden bazılarına finansal katkıda bulundu.

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