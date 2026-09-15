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Dünya
AA 15.09.2026 07:07

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nın batısında MQ-1 tipi İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nın batısında MQ-1 tipi İHA düşürüldü

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları, dün sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde aynı tip bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler uygulandı.

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İran Hürmüz Boğazı ABD
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