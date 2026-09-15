Bu kasabada ağaçlara insanlarla aynı haklar tanındı

Önergede, kasabadaki floranın "gelişme ve doğal yaşam döngülerini, ekolojik işlevlerini ve evrimsel süreçlerini sürdürme hakkına sahip olduğu" belirtiliyor.

İngiliz su yolları ve komşu Rother bölgesindeki kadim bir porsuk ağacı gibi bireysel ağaçlar daha önce yerel yasal beyanlar alırken, bu önerge bölgedeki tüm ağaçlar için ilk kasaba çapında koruma çerçevesini temsil ediyor.

Uluslararası "doğanın hakları" hareketi

Küresel düzeyde bu karar Lewes'i, Bolivya, Panama ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin ormanlara ve nehirlere yasal kişilik tanıyan ulusal yasalar çıkardığı büyüyen uluslararası "doğanın hakları" hareketiyle aynı çizgide buluşturuyor.

Yeşil kampanyacılar için karar, bu ayın başlarında ormanlık alanların yangınlar nedeniyle kapatıldığı bir döneme denk geldi.

Lewes Şehir Meclisi'nden Meclis Üyesi Matthew Bird, politikanın potansiyel etkileri hakkında Lewes'teki ağaçların kasabanın doğasında ve yerel ekolojisinde hayati bir rol oynadığını söyledi.

Geçen yılın başlarında önergeyi sunan Meclis Üyesi Dinah Morgan, zamanla ağaçların pasif bir kaynak olduğu fikrinin yerini çevreyi korumak ve geliştirmek için ağaçlarla "ortaklık" içinde çalışılmasının alacağını umduklarını ifade etti.

Eleştirmenler tüzüğün yeni yasal yetkiler vermediğini veya bağlayıcı kanunlar oluşturmadığını gözlemlemiş olsa da, Meclis Üyesi Morgan bunun yerel çevrenin ele alınış biçiminde bir "kültürel değişim" yaratmanın bir parçası olmasını umuyor.

Hamle ayrıca yerel yetkililere ve sakinlere gelişmelere ve ağaç kesme taleplerine karşı daha güçlü bir koz sağlamayı amaçlıyor.

Bu yaz yaşanan sıcak hava dalgalarının ardından girişim, sel önleme, hava temizleme ve karbon yakalama dahil olmak üzere kentsel ağaç örtüsünün temel çevresel rolüne ilişkin toplumsal farkındalığı teşvik etmeyi de hedefliyor.

Lewes, ülke genelinde çeşitliliğe sahip, korunan ve iyi yönetilen ağaç popülasyonuyla uluslararası alanda akredite edilmiş iki resmi "arboretum kasabadan" biri olma özelliğini taşıyor.

Yerel çevre grupları, benzer doğanın hakları çerçevelerini benimsemek için Ouse Nehri havzasındaki komşu konseylerle birlikte çalışıyor.