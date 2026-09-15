ABD ilk kez uzaya silahı konuşlandırdığını doğruladı

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, yörüngedeki bu silahın ABD güçlerini düşman eylemlerine karşı korumak için gerekli olduğunu söyledi.

Pazartesi günü Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda konuşan Meink, ABD'nin gelişen tehditlere hazır olduğunu belirtti ancak silahın kabiliyetleri veya yörüngeye ne zaman yerleştirildiği konusunda ayrıntı vermedi.

Kıdemli askeri liderler daha önce, gelecekteki bir çatışmada ABD uydularına saldırıp onları devre dışı bırakmanın yollarını geliştiren Rus ve Çin programlarına işaret ederek uzaydaki askeri kabiliyetleri artırmayı planladıklarını açıklamıştı.

Trump yönetimi, uzay tabanlı kabiliyetlerin ve önleyici füzelerin, ABD'yi füzelere ve diğer havadan gelebilecek tehditlere karşı korumak için planlanan "Altın Kubbe" savunma sisteminin çok önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Yörüngede kitle imha silahları yasak

1967 tarihli bir anlaşma yörüngede kitle imha silahlarını yasakladı. O tarihten bu yana ABD, Rusya ve Çin dahil olmak üzere kilit güçler, askeri iletişim, gözetleme ve navigasyon için kilit önem taşıyan rakip uyduları hedef almak gibi anlaşma kapsamı dışındaki diğer kabiliyetleri araştırdı.

Geçen yıl Başkan Donald Trump, ABD Uzay Kuvvetleri'nin yalnızca varlıkları savunan değil aynı zamanda saldırı gücü olan rolünün altını çizen bir başkanlık kararnamesi yayımladı.

70 yılı aşkın süredir ABD ordusunun en yeni kolu olan ABD Uzay Kuvvetleri, iletişim ve gözetleme için kullanılan yüzlerce uydu dahil olmak üzere Amerikan varlıklarını uzayda korumanın bir yolu olarak 2019 yılında kuruldu.

Bir ABD Uzay Kuvvetleri sözcüsü yaptığı açıklamada, uzay kontrolünün, uzay alanına meydan okumak ve burayı kontrol etmek için gereken misyon alanlarını kapsadığını ve gerekirse düşman kabiliyetlerini kesinti, bozulma ve hatta imha yoluyla etkilemek için kinetik ve kinetik olmayan araçlar kullanıldığını bildirdi.

Sözcü, bu kabiliyetlerin muharip komutanlıkların talimatıyla taarruz ve savunma amaçlı kullanılabileceğini ekledi.

Çin ve Rusya

Şubat ayı başlarında, iki Rus uydusunun, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yana en az bir düzine Avrupa uydusunun iletişimine büyük ihtimalle müdahale ettiği ortaya çıktı.

Bu tür müdahaleler, Rus istihbarat servislerinin uyduların ilettiği hassas verileri okumasını veya hatta varsayımsal olarak uyduların kontrolünü ele geçirmesini mümkün kılmış olabilir.

ABD, 2024 yılında Rusya'nın diğer bu tür araçlara saldırabilecek kapasitede olduğuna inanılan bir uydu fırlattığını açıklamıştı. Rusya bu konuda kamuoyuna açıklama yapmadı.

ABD Uzay Kuvvetleri, Çin'in bir askeri modernizasyon stratejisinin parçası olarak uzay ve karşı uzay kabiliyetleri geliştirdiğini ve işlettiğini, Rusya'nın ise uzayı bir harp sahası olarak gördüğünü ve uzay üstünlüğünün gelecekteki çatışmalarda belirleyici bir faktör olacağına inandığını ifade ediyor.