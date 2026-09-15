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Dünya
AA 15.09.2026 06:10

Suudi Arabistan'da 6 nokta için acil durum uyarısı yapıldı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin 6 noktasında muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Suudi Arabistan'da 6 nokta için acil durum uyarısı yapıldı

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ve Cazan bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının ve yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamada, Cidde, Yenbu, Taif ve Ula illeri, Ebha kenti ve Cazan bölgesindeki tehlikenin sona erdiği belirtildi.

Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun askeri operasyonlarına misilleme olarak sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

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