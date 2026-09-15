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Dünya
AA 15.09.2026 04:25

BM: Yemen'de çatışmalar 137 bini aşkın çocuğu eğitimden mahrum bıraktı

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddeti artan çatışmalar nedeniyle 137 bini aşkın çocuğun okula gidemediği duyuruldu.

BM: Yemen'de çatışmalar 137 bini aşkın çocuğu eğitimden mahrum bıraktı
[Fotoğraf: Arşiv]

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, son gerilimin 137 bini aşkın çocuğu eğitimden mahrum bıraktığına işaret edildi.

Çocukların çatışmalar nedeniyle geleceklerini kaybetmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, UNICEF'in, çocuklar için geçici sınıflar kurmaya çalıştığı aktarıldı.

Yemen'de yükselen tansiyon nedeniyle hala ülkenin batı sahilindeki ailelerin göç etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, BM Nüfus Fonu ve Dünya Gıda Programı işbirliğiyle, temel ihtiyaçlar da dahil olmak üzere yeni yerinden edilmiş 14 binden fazla kişiye acil yardım sağlandığı kaydedildi.

Yemen'de temmuz ayından bu yana çatışmalar yeniden alevlendi ve Husilerin, daha önce hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmesiyle Yemen'in batı sahilinin haritası Husiler lehine değişti.

Husiler, Hudeyde, Taiz'e bağlı Meha ve ardından da Kızıldeniz kıyısındaki kentler ile Babulmendeb çevresindeki adaları ele geçirdi.

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