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Dünya
AA 15.09.2026 01:24

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa edeceğini duyurdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa edeceğini duyurdu

Vucic, Sırbistan'da bir televizyon programına katılarak gündem ve 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı görevinden 27 Eylül'de istifa edeceğini belirten Vucic, bu günün akşamı halka sesleneceğini ve kendisine destek verenlere teşekkür edeceğini ifade etti.

Sırbistan'da çok partili hayata geçilmesinden sonra görevde en uzun süre bulunan cumhurbaşkanı olduğunu aktaran Vucic, "Bu ülkenin vatandaşları olmadan bunu başaramazdım. Söyleyebileceğim tek şey, Sırbistan'a ve bu ülkenin vatandaşlarına sadakatle, çalışkanlıkla, özveriyle mücadele ederek hizmet ettiğimdir." diye konuştu.

İstifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını belirten Vucic, şunları ifade etti:

"Küçük bir kamyon da aldım, kendi otomobilim var. Her yerde uyuyamayacağım için bir de karavan aldım. En uzak köylere gideceğim, geç saatlere kadar kalırsam orada olacağım. Çok sayıda köy var. Henüz gitmediğim binlerce köy bulunuyor. Şehirleri de dolaşmak istiyorum."

Sırp İlerleme Partisinin (SNS) seçim kampanyası kapsamında başta başkent Belgrad olmak üzere büyük şehirlerde miting düzenleyeceğini dile getiren Vucic, SNS'nin yüzde 50'den fazla oy almayı hak ettiğine inandığını kaydetti.

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