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Dünya
AA 14.09.2026 22:40

Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji tesislerini vurmamayı kabul ettiklerini bildirdi.

Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını belirtti

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Trump, "Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şeyi yapmayı kabul etti. Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı'dır." ifadelerini kullandı.

ABD'de ortalama dizel fiyatı, arz sıkıntılarının etkisiyle geçen hafta ilk kez galon başına 6 doların üzerine çıkmıştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı, bugün 6,23 dolar ile rekor seviyede bulunuyor.

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