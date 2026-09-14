Bakan Çiftçi: Okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz

Çiftçi, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde "Göç Danışma Araçları Tanıtım Etkinliği"ne katıldı.

Burada konuşan Çiftçi, daha önceden Göç İdaresi Başkanlığının envanterinde 375 Mobil Göç Aracının bulunduğunu belirterek, bu araçlarda düzensiz göçle yoğun bir şekilde mücadele edilen yıllarda genelde yabancıların sorgulamalarının yapıldığını, parmak izlerinin alındığını hatırlattı.

Türkiye'nin, gerek transit ülke gerekse hedef ülke olma durumundan çıkmasından dolayı bazı Mobil Göç Araçlarını, "Göç Danışma Araçları"na dönüştürdüklerini dile getiren Çiftçi, "Bugün itibarıyla 10 ilimizde 42 Göç Danışma Aracımız hizmet veriyor. Bu illerimiz, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Eskişehir, Konya, Antalya, Bursa, Karabük ve Kütahya. Bu illerimizin sayısını 40'a, araçlarımızın sayısını da 75'e çıkarmayı planlıyoruz bu yılın sonuna kadar." ifadelerini kullandı.

Göç Danışma Araçlarında uluslararası öğrencilerin daha önceden İl Göç Müdürlüklerine giderek verdikleri parmak izlerini ve adres tescil işlemlerini gerçekleştirebildiklerini kaydeden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu araçlarımıza gelmek suretiyle hemen kısa süre içerisinde arkadaşlarımız kendilerine yardımcı oluyorlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize vermiş olduğu '1 milyon uluslararası öğrenci' hedefi var. Bu hedefe ulaşabilmek için ülkemizde aynı zamanda birer misafir olan uluslararası öğrencilerimizin işlemlerini daha hızlı, daha kolay, daha sade hale getirebilmek için böyle bir uygulama başlattık. İlerleyen dönemlerde tüm üniversitelerimizde bu uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hizmeti uluslararası öğrencilerimizin de ayağına getirmiş oluyoruz. Onların işlemlerini daha kolay, daha basit hale getirmiş oluyoruz."

Bu araçların sadece öğrencilere değil, hasta, yaşlı, engelli yabancılara, göç idaresi müdürlüklerine gelemeyecek olan dezavantajlı kesimlere de hizmet verdiğini anlatan Çiftçi, "Yerine giderek, evlerine giderek onların göç idaresine gelmeden kendi evlerinde veya bulundukları yerlerde bu dezavantajlı kesimlere bu tür hizmetleri de verebiliyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi, bu hizmetin hem uluslararası öğrencilere hem üniversitelere hayırlı olmasını dileyerek, "Belki başka bir ülkede olmayan, diğer ülkelerde görmediğimiz yeni bir uygulamayı tanıtmış oluyoruz. Göç İdaresi Başkanlığımızın ilerleyen dönemlerde daha başka hizmetlerle, daha farklı hizmetlerle de sizlerin karşısına çıkacağını şimdiden söyleyebilirim." diye konuştu.

"31 bin görevli ilk defa okulların bahçesinde görev alacak"

Bakan Çiftçi, konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Yeni eğitim-öğretim döneminde okullar ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerine" ilişkin soru üzerine Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak ettiği Gazi Anadolu Lisesi'ndeki "2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katıldıklarını belirtti.

Çiftçi, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, velilere, öğretmenlere, Milli Eğitim camiası ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İçişleri Bakanlığı olarak bununla ilgili birtakım tedbirleri de aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda almış olduğu tedbirler var, okullarda geliştirdikleri tedbirler var. İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında, bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olarak bu seneye özgü yeni bir uygulama başlattıklarını dile getiren Çiftçi, "7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. Yine bu sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın da yardımlarıyla 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bunu bütün valiliklerimize duyurduk. Onlardan gelen talepler doğrultusunda 31 bin görevli de bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar."

"Riskli okulları belirleyip, tedbir alıyoruz"

İçişleri Bakanlığı ve valilikler olarak risk esasına dayalı güvenlik tedbirlerinin bulunduğunu anlatan Çiftçi, "1. dereceden, 2. dereceden, 3. dereceden ve 4. dereceden riskli okulları biz her sene belirliyoruz ve buna göre tedbir alıyoruz. Bizim 1. ve 2. dereceden riskli okullarda polis görevlilerimiz var. 3. ve 4. dereceden riskli okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var, okullarla irtibat halinde. Onlar zaten devam ediyor." dedi.

Çiftçi, valiliklerin de planlamalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları artıracaklar. Okulla ilgisi olmayan, alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Öğrencilerimizin güven içerisinde okullara ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2 bin 800 el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde, şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için."

"Daha üst düzeyde tedbir almaya yönelik operasyonlardı"

"Güvenli Okul" operasyonlarına ilişkin soru üzerine Bakan Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu operasyonlarımız da yine 'Güvenli Okul' çerçevesinde yapmış olduğumuz, büyük çaplı operasyonlardı. Birincisi 48 ilde 1008 şüpheliye yönelik olarak, daha çok siber alemden eleman devşirmeye yönelik, suç örgütlerine yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Bu operasyonlarda valiliklerimizin, cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz görev aldılar.

Yine ikinci operasyonda da 78 noktada 2 bin 447 şüpheliye yönelik olarak daha büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon da bizim 'yeni nesil suç örgütleri', 'sokak çeteleri' dediğimiz, göreve geldiğimizden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz suç örgütlerine yönelik bir operasyondu. Her ikisi de hem üniversitelerimizin hem okullarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik, daha üst düzeyde tedbir almaya yönelik operasyonlardı."

Çiftçi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlı şekilde yine Adalet Bakanlığının, valiliklerin, Cumhuriyet başsavcılıklarının, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının koordinasyonuyla devam edeceğini vurguladı.

Etkinliğe, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da katıldı.