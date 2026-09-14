"Sokaklar Güvende" operasyonu: 1613 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah ülke genelinde başlatılan "Sokaklar Güvende" operasyonlarına ilişkin adli işlemlerin devam ettiğini belirtti.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek,"Yapılan çalışmalarda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda 151 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar 1613 şüpheli gözaltına alınmış, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir. Operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarımızdan 11 bin 466 kolluk personeli görev almıştır." ifadelerini kullandı.

Gürlek, öte yandan aramalarda 199 ateşli silah, 9 bin 39 fişek/kartuş, 2 el bombası, 10 bin 520 sentetik ecza/uyuşturucu hap-tablet ve yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı.

Soruşturmaların suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Bu kapsamda 26,9 milyar lira işlem hacmi tespit edilmiş, 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanmasına ve soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir." bilgisini verdi.