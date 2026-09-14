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Türkiye
TRT Haber 14.09.2026 20:29

Batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin yakınlarında cansız bedene ulaşıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ulaşmak için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin yakınlarında cansız bedene ulaşıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,  Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında kazanın meydana geldiği bölgenin yaklaşık 5 kilometre uzağında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Denizden çıkarılan cansız bedenin, kazanın ardından kaybolan 10 kişilik mürettebattan birine ait olup olmadığının tespiti, kimlik doğrulama işlemleri ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği aktarıldı.

"Soruşturma titizlikle sürdürülüyor"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan 'M/T Alsu' ile 'Tugberk İmamoğlu' isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan 'Tugberk İmamoğlu' isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlanmıştır."

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

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