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Dünya
AA 14.09.2026 21:54

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımları bir hafta uzattı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya yönelik normalde 6 aylık dönemler halinde yenilenen bireysel yaptırımların süresini, bazı isimlerin listeden çıkarılması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yalnızca bir hafta uzattı.

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımları bir hafta uzattı

EUobserver'ın AB diplomatlarına dayandırdığı haberine göre, üye ülkelerin daimi temsilcileri Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda, 15 Eylül'de süresi dolacak Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımların uzatılmasını görüştü.

Toplantıda, mevcut yaptırım listesinde yer alan Özbek ve Rus milyarder Alişer Usmanov'un durumu tartışıldı.

Slovakya ve Fransa'nın, demir-çelik, madencilik, bakır, çimento, telekomünikasyon, teknoloji ve medya sektörlerinde yatırımları bulunan iş insanı Alişer Usmanov'un yaptırım listesinden çıkarılması talebi konusunda üye ülkeler arasında uzlaşı sağlanamadı.

Bunun üzerine AB ülkelerinin büyükelçileri, yaklaşık 3 bin kişi ve kuruluşun yer aldığı yaptırım listesinin mevcut haliyle bir hafta daha yürürlükte kalması konusunda anlaştı.

Böylece Usmanov'un da yer aldığı yaptırım listesinin süresi 15 Eylül'den 22 Eylül'e uzatıldı.

Öte yandan, üye ülke temsilcilerinin gelecek hafta konuyu yeniden görüşmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'den bu yana AB'nin Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımları ilk defa bu şekilde kısa süreli uzatılmış oldu.

AB'nin bireysel yaptırımları kapsamında, listede yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruluyor. Ayrıca bireylere seyahat yasağı uygulanıyor.

AB'nin Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımlarının devamı için 27 üye ülkenin oy birliği gerekiyor ve yaptırımlar normal şartlarda 6 aylık dönemler halinde uzatılıyor.

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