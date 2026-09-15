Açık 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.09.2026 04:11

Yemen'de hükümet güçleri Husilere ait 3 İHA düşürdü

Yemen'de hükümete bağlı güçler, Taiz ve Şebve kentlerinde İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümet güçleri Husilere ait 3 İHA düşürdü
[Fotoğraf: Arşiv]

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuzdan bu yana yaşanan çatışmalar devam ediyor.

Hükümete bağlı Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, Taiz'e bağlı Babulmendeb bölgesindeki Kehbub cephesinde Husilere ait "Rucum" tipi 1 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Şebve'deki Beyhan cephesinde de FPV tipi 2 dronun hedefine ulaşmadan düşürüldüğü de aktarıldı.

Husilerden saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de temmuz ayından bu yana çatışmalar yeniden alevlendi ve Husilerin, daha önce hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmesiyle Yemen'in batı sahilinin haritası Husiler lehine değişti.

Husiler, Hudeyde, Taiz'e bağlı Meha ve ardından da Kızıldeniz kıyısındaki kentler ile Babulmendeb çevresindeki adaları ele geçirdi. Hükümet güçleri ise Suudi Arabistan sınırındaki Cevf kentinde ilerleme kaydetti.

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) Yemen
Sıradaki Haber
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa edeceğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:29
BM: Yemen'de çatışmalar 137 bini aşkın çocuğu eğitimden mahrum bıraktı
02:08
Çekmeköy'de dorsesi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı
03:59
Muş merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu
01:27
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa edeceğini duyurdu
00:25
ABD'li rapçi Filistin'e destek açıklamaları sonrası turneden çıkarıldı
23:50
BM, Gazze'de süren İsrail saldırılarında siviller için "derin endişe" duyduğunu belirtti
Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu
Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu
FOTO FOKUS
Bakan Fidan, Suriye'de ziyaretlerde bulundu
Bakan Fidan, Suriye'de ziyaretlerde bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ