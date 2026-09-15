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Türkiye
AA 15.09.2026 06:40

Okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı

Yalova'da okuldan çıktıktan sonra annesini arayıp gezeceğini söyleyen 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'dan bir daha haber alınamadı. Algınkaplan'ın cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu.

Okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı

Yalova Abdülhamid Han Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan İlhan Algınkaplan, eğitim döneminin ilk ders günü okuldan çıktıktan sonra annesini arayıp gezeceğini söyledi.

Babasına ait 77 DH 455 plakalı otomobille İznik Gölü kıyısına gelen Algınkaplan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Algınkaplan'ın kullandığı otomobilin İznik Gölü Orhangazi sahilinde bulunması üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri termal dron ile havadan, polis dalgıç ekipleri de İznik Gölü'nde arama yaptı. İznik Gölü Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı da gölde arama çalışması gerçekleştirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polis dalgıç ekipleri, sahilden 50 metre açıkta öğretmenin cansız bedenini buldu. Algınkaplan'ın cesedi, sudan çıkartılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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